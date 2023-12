Puma non vestirà più nazionale Israele. "Ma il conflitto non c'entra"

Il marchio sportivo non vestirà più la Nazionale israeliana di calcio: l'azienda sportiva tedesca ha deciso di non rinnovare l'accordo di sponsor tecnico per il 2024 ma ha tenuto a sottolineare che la decisione è dettata da logiche finanziarie

Il marchio Puma non vestirà più la Nazionale israeliana di calcio: l'azienda sportiva tedesca ha deciso di non rinnovare l'accordo di sponsor tecnico per il 2024 ma ha tenuto a precisare che la decisione è dettata da logiche finanziarie e non è legata al conflitto nella Striscia di Gaza. Tuttavia c'erano stati da tempo appelli al boicottaggio da parte di attivisti filopalestinesi che rimproveravano alla Puma di "fare affari negli insediamenti israeliani illegali, contrariamente a quanto stabilito dal diritto internazionale, e la totale noncuranza verso le famiglie palestinesi obbligate a lasciare le case con i loro bambini, a causa dell'occupazione israeliana". Accuse che si erano fatte ancora più rumorose dopo l'avvio dell'offensiva e dei bombardamenti israeliani a Gaza in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CONFLITTO).