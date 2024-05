Jannik Sinner testimonial della nuova campagna Gucci

Nelle foto della campagna il tennista è ripreso in campo, in stile reportage, attraverso l'obiettivo documentaristico del fotografo Riccardo Raspa, che ha seguito il campione durante gli allenamenti e i tornei in tutto il mondo. L’idea è quella di rendere omaggio ai successi del campione italiano, ma anche al tennis in generale, uno sport legato alla tradizione della maison Gucci.

Il borsone

Il borsone di Gucci indossato da Jannik Sinner in occasione di Wimbledon 2023 aveva fatto discutere parecchio. Se n’era parlato molto perché per la prima volta in assoluto una maison di lusso aveva vestito un giocatore di tennis (di solito sponsorizzati da marchi sportivi). Sui social, in particolare, era stato criticato da alcuni utenti che ritenevano eccessivo indossare un marchio così costoso. Sinner aveva però chiesto l’autorizzazione a ITF, ATP e agli organizzatori del torneo per evitare di violare il regolamento e in una conferenza stampa aveva specificato: “È frutto di un progetto che ho portato avanti con la famiglia Gucci, ma è un qualcosa extra tennis. Se fosse stato un qualcosa di attinente allo sport che pratico, non avrei mai acconsentito”.