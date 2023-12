Guerra Israele-Hamas, riparte il dialogo sugli ostaggi. LIVE

Risultati positivi del dialogo tra Mossad e Qatar per la ripresa dei negoziati per la liberazione degli ostaggi. Intanto Israele ha scoperto vicino al valico di Erez con il nord della Striscia un 'enorme sistema di tunnel', esteso per 4 km, a soli 400 metri dal valico stesso, con una profondità di 50 metri sottoterra. Londra, Berlino e Parigi in pressing su Israele, con i ministri degli Esteri che chiedono un 'cessate il fuoco duraturo' nella Striscia di Gaza. Netanyahu insiste: 'Dalle famiglie delle vittime ho il mandato a proseguire'. Domani arriva Austin. Aperto il valico di Keren Shalom, passano i primi camion. Papa al lavoro nel giorno del suo 87esimo compleanno, ricorda le due donne uccise in una parrocchia a Gaza. 50 anni fa l'attentato palestinese a Fiumicino, i parenti ricordano le 32 vittime.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: