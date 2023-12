Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Con la situazione sul campo in costante evoluzione, abbiamo deciso di raccogliere qui alcune informazioni che permettano di farsi un'idea del contesto più ampio attraverso mappe, schede e approfondimenti.

Tre ostaggi israeliani in mano ad Hamas sono stati uccisi dell’esercito del loro stesso Paese: erano stati scambiati per terroristi e identificati come “una minaccia”. Subito si è creato “un sospetto”, ha detto il 15 dicembre il portavoce militare Daniel Hagari, ed è partito il riconoscimento sui corpi. Yotam Haim (28 anni) e Alon Shamriz (26 anni) erano stati rapiti lo scorso 7 ottobre a Kfar Aza. Samar Fouad Talalka (22 anni) era stato rapito a Nir Am. L’errore si è verificato durante i duri combattimenti che stavano andando avanti nella località di Shujaya, roccaforte del gruppo terroristico palestinese. Hamas, secondo la versione fornita da Hagari, aveva inviato contro l’esercito israeliano un gruppo di terroristi suicidi - che sembravano disarmati - e aveva cercato di farli entrare in una trappola con ordigni esplosivi. Alla stampa, Hagari ha ipotizzato che i tre ostaggi fossero riusciti a liberarsi o che fossero rimasti incustoditi. Secondo la televisione pubblica Kan, è possibile che dopo 70 giorni di prigionia i tre ostaggi indossassero capi di abbigliamento tipici della popolazione palestinese (GUERRA A GAZA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).