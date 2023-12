Guerra Israele, esercito sta allagando i tunnel di Hamas a Gaza

I casi precedenti

Non è la prima volta che viene utilizzata questa tattica a Gaza, anche se per motivi diversi. Già nel 2015 l'Egitto utilizzò l'acqua del Mediterraneo per allagare una rete di centinaia di tunnel lungo il confine con la Striscia. L'operazione scatenò la rabbia a Rafah dove denunciarono danni per le coltivazioni. Nel 2021 racconta la Bbc, le forze speicali israeliani (Idf) affermarono di aver distrutto con raid aerei più di 100 chilometri di tunnel a Gaza.