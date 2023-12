Netanyahu: "La guerra continua, Gaza smilitarizzata nel dopoguerra"

Il premier israeliano, in una conferenza stampa, dice: "Il conflitto andrà avanti fino alla distruzione di Hamas", anche se la tragica fine dei 3 ostaggi, uccisi per errore dall'IDF a Gaza, ha "spezzato il mio cuore e quello della nazione. Abbiamo appreso la lezione”. Poi ha aggiunto che “la Striscia sarà smilitarizzata nel dopoguerra e rimarrà sotto il controllo di sicurezza israeliano"

Netanyahu: "Pressione militare è necessaria"

Netanyahu ha detto questa sera che l'uccisione dei tre ostaggi venerdì da parte dei soldati dell'IDF è stata una “terribile tragedia”. "Non cederemo nello sforzo militare e politico per restituire i nostri ostaggi. La pressione militare è necessaria sia per il ritorno degli ostaggi che per la vittoria. Senza la pressione militare, non abbiamo nulla”. Netanyahu ha ribadito la sua opposizione alla presa del controllo della Striscia di Gaza da parte dell’Autorità Palestinese alla fine della guerra, nonostante il sostegno degli Stati Uniti. "Dobbiamo dire la verità e non coltivare illusioni", ha detto, "Dopo l'eliminazione di Hamas, la Striscia di Gaza sarà smilitarizzata e sotto il controllo della sicurezza israeliana. Nonostante il dolore, nonostante la pressione internazionale, andiamo avanti fino alla fine, niente ci fermerà”.

Netanyahu sugli ostaggi: "Impareremo la lezione"

Parlando dell'uccisione per errore di tre ostaggi ieri mattina a Gaza ha aggiunto: "Avevano toccato la salvezza e invece è successo il disastro”. Netanyahu ammette di essersi chiesto, come tutti gli israeliani, "cosa sarebbe successo se le cose fossero andate diversamente...eravamo vicini a riabbracciarli". "Ma non possiamo riportare indietro l'orologio", ha continuato il primo ministro.