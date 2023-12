Guerra Israele – Hamas, Gaza sotto assedio: le ultime notizie. LIVE

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato oggi di aver recuperato nella Striscia di Gaza e di aver riportato in Israele i resti del franco-israeliano Elya Toledano, preso in ostaggio da Hamas durante il sanguinoso attacco del 7 ottobre.Israele e Usa sempre più ai ferri corti sulla guerra a Gaza. “La guerra ad Hamas sarà lunga, non potrà durare pochi mesi. E alla fine vinceremo”, afferma il ministro della Difesa israeliano Gallant incontrando il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Sullivan. Mentre Washington chiede 'settimane' per passare ad una nuova fase. Il ministro degli esteri Cohen attacca la Croce Rossa sugli ostaggi israeliani: “Ogni giorno che passa è un altro fallimento”. L'esercito israeliano, intanto, ha distribuito a Gaza volantini in arabo in cui mette una taglia fino a 400mila dollari su quattro dirigenti locali di Hamas. E i militari hanno anche rivendicato un primo tentativo, coronato da successo, di allagare con acqua marina e grandi pompe un tunnel militare nel settore nord di Gaza. Ancora raid nella Striscia: 10 le vittime.





