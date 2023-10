Israele–Hamas, Gaza sotto assedio: le notizie del 30 ottobre. LIVE

Sei ex primi ministri australiani hanno rilasciato oggi una dichiarazione congiunta a sostegno della soluzione dei due stati "come base per una pace duratura a lungo termine tra il popolo israeliano e quello palestinese". In un comunicato pubblicato stamattina, gli ex premier dell'Australia condannano l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre e chiedono il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. La dichiarazione porta la firma di John Howard, Kevin Rudd, Julia Gillard, Tony Abbot, Malcolm Turnbull e Scott Morrison. Paul Keating è stato l'unico ex primo ministro australiano a non firmare. La dichiarazione evidenzia inoltre le tensioni tra israeliani e palestinesi in Australia e invitato gli australiani a trattarsi a vicenda con amore e rispetto. "Se i nostri cuori sono pieni di odio, allora faremo il lavoro dei terroristi", si legge nel comunicato. I primi ministri australiani chiedono anche un accesso umanitario duraturo per garantire che le forniture possano raggiungere i palestinesi. "Siamo inorriditi dalle migliaia di morti e feriti inflitti a civili innocenti, tra cui moltissimi bambini palestinesi", afferma la dichiarazione.