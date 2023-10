Sondaggio: italiani spaccati sul rischio attentati

Questa settimana il sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 è legato alla guerra in Medio Oriente tra Hamas e Israele. I più preoccupati per un possibile attentato di una cellula terroristica islamica in Italia sono gli elettori di centrodestra. Per il 51% degli intervistati, poi, la posizione del governo italiano è più vicina a Israele. Il 66% crede che l’Italia dovrebbe mantenere una posizione equidistante nel caso scoppiasse una guerra aperta