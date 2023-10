Russia, manifestanti pro-Palestina contro aereo in arrivo da Israele

Proteste all’aeroporto di Makhachkala, in Daghestan, dove decine di persone sono andate alla caccia di un aereo proveniente da Israele, con molti passeggeri in procinto di fare scalo verso Mosca. Secondo i media russi, sarebbero intervenute le Forze speciali e anche due ministri della Repubblica locale per placare la folla. Israele: "Russia intervenga contro i manifestanti". Zelensky: "Segnale della cultura russa d'odio verso le altre nazioni" ascolta articolo

Proteste in Russia contro Israele. Decine di manifestanti si sono riversati nell'aeroporto di Makhachkala, nella repubblica russa del Daghestan, per scagliarsi contro l'arrivo di un volo da Israele a Makhchkala e avrebbe dovuto decollare nuovamente verso Mosca dopo un paio d'ore. A riferirlo sono stati media russi come Sota e Astra, che hanno mostrato anche i video dell'incursione, dove si vedono persone correre verso il terminal dove sarebbero scesi i passeggeri, sventolando bandiere palestinesi. Dopo un primo appello delle autorità della repubblica russa del Daghestan, che avevano intimato alla folla di non continuare con gli atti "illegali", la situazione sembra essere tornata sotto controllo (TUTTE LE NEWS SUL CONFLITTO IN DIRETTA).

Cosa sappiamo Da quello che emerge, la folla è andata alla ricerca di passeggeri provenienti dall'aereo che è effettivamente atterrato ma, come ha spiegato Sota, questo volo viene utilizzato principalmente come coincidenza per Mosca a causa dell'elevato costo dei biglietti diretti. Di conseguenza, alla maggior parte dei passeggeri è stato garantito che non scenderanno a Makhachkala. Come riportano Astra e Shot, le Forze speciali sarebbero intervenute all'aeroporto per fermare la folla che nel frattempo aveva circondato l'aereo e sono intervenuti anche due ministri della repubblica, Enrik Muslimov e Kamil Saidov, per cercare di calmare gli animi. Sul posto presenti anche macchine della polizia che sarebbero state prese di mira dai manifestanti. vedi anche Bombardamento ospedale Gaza, le manifestazioni pro Palestina

La reazione di Israele A stretto giro è arrivata la reazione israeliana: "Israele si aspetta che le autorità di polizia russa proteggano la sicurezza di tutti i cittadini israeliani ed ebrei ovunque essi si trovino e agiscano in maniera risoluta contro i manifestanti e contro la selvaggia istigazione diretta contro gli ebrei e gli israeliani", ha detto il ministero degli Esteri israeliano riferendosi ai fatti di Daghestan. "L'Ambasciatore israeliano in Russia Alex Ben Zvi - ha aggiunto il ministero- sta lavorando con le autorità in Russia per assicurare la sicurezza degli israeliani e degli ebrei in quel posto". Le parole di Zelensky "Video spaventosi da Makhachkala, in Russia, dove una folla inferocita ha fatto irruzione nell'aeroporto alla ricerca di cittadini israeliani sul volo da Tel Aviv. Questo non è un incidente isolato a Makhachkala, ma piuttosto fa parte della diffusa cultura russa di odio verso le altre nazioni, propagandata dalla televisione di stato, dagli esperti e dalle autorità", ha scritto su X Volodymyr Zelensky. "Nell'ultimo anno il ministro degli Esteri russo ha espresso una serie di dichiarazioni antisemite. Anche il presidente russo ha fatto insulti antisemiti. Per i portavoce della propaganda russa sulla televisione ufficiale, la retorica dell'odio è una routine. Anche la più recente escalation in Medio Oriente ha suscitato dichiarazioni antisemite da parte degli ideologi russi", ha aggiunto il presidente ucraino. "L'antisemitismo e l'odio russo verso le altre nazioni sono sistemici e profondamente radicati. L'odio è ciò che guida l'aggressività e il terrore. Dobbiamo lavorare tutti insieme per contrastare l'odio", ha infine concluso. leggi anche Ucraina-Russia, news. Zelensky: "Storia popoli sia di pace"

