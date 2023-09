Ucraina Russia, le notizie di oggi 13 settembre sulla guerra. LIVE

Droni russi hanno preso di mira nella notte tra martedì e mercoledì il sud della regione di Odessa, danneggiando le infrastrutture portuali nel distretto della città portuale di Izmail e ferendo sei persone. Lo ha riferito il governatore locale. "Diversi gruppi di droni d'attacco sono stati diretti contro il distretto di Izmail. (...) Sono stati notati danni alle infrastrutture portuali e ad altre infrastrutture civili", ha detto il governatore Oleg Kiper su Telegram. "Sei civili sono rimasti feriti e portati in ospedale, tre dei quali in gravi condizioni", ha aggiunto il funzionario. Ieri sera, Kiper aveva invitato la popolazione a restare al riparo fino alla fine dell'allerta aerea. Dopo l'abbandono, a luglio, dell'accordo sul grano che consentiva all'Ucraina di esportare liberamente la propria produzione, la Russia ha intensificato gli attacchi nelle regioni meridionali di Odessa e Mykolaiv, dove si trovano porti e piattaforme cruciali per il commercio sul Mar Nero. Il porto fluviale di Izmail, sul Danubio, è così diventato una delle principali vie di esportazione dei prodotti agricoli ucraini. Kiper ha annunciato giovedì che un attacco notturno di droni ha preso di mira il distretto di Izmaïl per "tre ore", danneggiando in particolare le infrastrutture portuali.