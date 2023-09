Ucraina, Kim Jong-un presto da Putin per fornire nuove armi. LIVE

Secondo gli Usa, il presidente nordcoreano Kim Jon-un intende recarsi questo mese in Russia per incontrare Putin e discutere la possibilità di fornire a Mosca più armi per la sua guerra in Ucraina. "Come abbiamo messo in guardia pubblicamente, i negoziati sugli armamenti tra Russia e Corea del Nord stanno avanzando attivamente", conferma anche la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson. Nulla di fatto nel vertice tra Erdogan e Putin sul grano. Tajani oggi in visita in Kazakistan. Kiev afferma che droni russi sarebbero caduti ed esplosi in territorio rumeno, ma Bucarest nega.





