Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 6 agosto. LIVE

Nella notte esplosioni in 3 regioni ucraine e allarme antiaereo in altre tre. Vittime in un raid russo su un centro trasfusionale nel Kharkiv, rende noto Zelensky. Fiamme nell'università di Donetsk dopo raid ucraini, secondo Mosca. Prosegue oggi a Gedda il vertice sui negoziati per la pace in Ucraina. L'integrità territoriale e la sovranità di Kiev sono imprescindibili da qualsiasi "accordo", assicurano fonti Ue.

