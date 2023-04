Kiev protesta. Secondo l'intelligence britannica in Donbass le forze russe hanno fallito "a costo di decine di migliaia di vittime". Zelensky: "Presidenza Mosca all'Onu è fallimento dell'istituzione". Putin all'attacco: "per noi l'occidente è una minaccia esistenziale". Arrestato dagli ucraini il metropolita Pavel: "Sostiene Putin". Lui dichiara: "Sono contro l'aggressione", ma non nomina la Russia. Razov lascia l'ambasciata russa a Roma, arriva Paramonov