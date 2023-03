Guerra Ucraina, Antonov: "Umanità verso Armageddon nucleare"

Mondo

Londra ha annunciato che fornirà a Kiev munizioni all'uranio impoverito, scatenando l’ira di Mosca. Queste armi perforanti sono in dotazione a diversi Paesi del mondo, malgrado le polemiche sulla legalità del loro utilizzo in scenari di guerra passati, come nei Balcani o in Iraq. Molte patologie dei reduci sono state associate a queste munizioni, ma nessuno studio ha confermato con certezza il legame diretto con le malattie