Il comandante in capo della Squadra Navale della Marina, ammiraglio De Carolis, conferma la presenza di navi russe nel Mediterraneo. "A noi il compito di controllare da vicino queste navi", aggiunge. Per il portavoce del Cremlino Peskov, intanto, "nessun piano di pace sull'Ucraina è possibile se non tiene conto delle quattro nuove regioni che si sono unite alla Russia". L'esercito russo ha bombardato la città orientale die la regione. Il sindaco Igorsu Telegram: "Kharkiv è sotto tiro. Chiedo a tutti di rimanere nei rifugi e di osservare le misure precauzionali". Intanto l'amministrazione comunale di Kiev ha lanciato l'allarme aereo nella capitale. Almeno 33 i razzi lanciati nelle ultime 24 ore contro la città di Kherson. Il presidente ucraino Zelensky in un videomessaggio alla nazione: "Il 2023 sarà un anno cruciale per liberare il Paese"