Ancora pioggia di bombe russe sull'Ucraina. "La maggior parte del Paese è senza elettricità", afferma Zelenski. Il ministero della Difesa di Minsk ha riferito che un missile, lanciato da un sistema di difesa antiaerea "S-300 proveniente dal territorio ucraino" è caduto in territorio bielorusso, senza fare vittime. L'Ucraina, come riferito dal ministro della Difesa, "non esclude una deliberata provocazione" da parte della Russia per "coinvolgere la Bielorussia nella sua guerra". La Meloni rinnova la netta condanna della "inaccettabile guerra di aggressione" della Russia e conferma "il totale sostegno" all'Ucraina. La premier candida l'Italia a "garante di un processo" che porti alla fine del conflitto. E afferma di volersi recare "a Kiev prima del 24 febbraio".

