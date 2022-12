Guerra Ucraina, Zelensky: "2023 anno cruciale per liberare il Paese"

In un videomessaggio alla nazione, Volodymyr Zelenskyy ha spiegato ai suoi connazionali che “gli obiettivi principali restano la liberazione dell'Ucraina dal nemico, il ritorno di tutti i cittadini a casa e l’apertura di nuove opportunità per il Paese nel mondo”

Il prossimo anno sarà "un anno decisivo". Lo dice agli ucraini in un videomessaggio Zelensky assicurando che Kiev sta preparando le forze di difesa e sicurezza per liberare il Paese". Secondo il leader ucraino bisogna lavorare per raggiungere gli obiettivi nazionali di "liberazione dell'Ucraina dal nemico, la ricostruzione, il ritorno degli ucraini a casa, l'ulteriore riavvicinamento dello stato con i partner chiave, l'apertura di nuove opportunità per l'Ucraina nel mondo".