Zelensky: la libertà ha un prezzo alto, ma la schiavitù costa di più

"La libertà ha un prezzo elevato. Ma la schiavitù costa ancora di più", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "In questa battaglia abbiamo un'arma potente ed efficace. Il martello e la spada del nostro spirito e della nostra coscienza. Il coraggio e l'audacia. Virtù che ci spingono a compiere buone azioni e a vincere il male". E ha aggiunto: "L'atto principale del coraggio è la resistenza e il portare a termine il proprio lavoro nonostante tutto. La verità illumina il nostro cammino. La conosciamo. La proteggiamo. La nostra verità è la lotta per la libertà" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24).