Tutto pronto a Londra per il funerale di Stato di Elisabetta II, domani, lunedì 19 settembre. Oltre duemila le persone invitate alla celebrazione a Westminster: tra loro sovrani, capi di Stato e rappresentanti di 200 nazioni di quasi tutto il mondo. Harry e Meghan, duchi di Sussex, esclusi dallo speciale evento che si terrà a Buckingham Palace, perché la presenza è prevista soltanto per i membri della famiglia reale 'in servizio'. Prosegue l'omaggio popolare al feretro di Elisabetta II a Westminster Hall, con code chilometriche. Re Carlo, da Cardiff per condividere il lutto di Elisabetta e per la proclamazione: "Continuerò a servirvi" come quando ero principe di Galles" ha detto parlando in gallese alternato all'inglese, di fronte al Senedd, l'assemblea legislativa della nazione del Regno Unito.