Addio Elisabetta II, David Beckham in fila 12 ore per camera ardente

In tanti stanno rendendo omaggio al feretro della regina Elisabetta II, migliaia in attesa per un saluto seguendo code chilometriche. Tra i personaggi noti, anche l'ex campione di calcio David Beckham, bandiera del Manchester United, è rimasto in fila per ore a Londra per raggiungere Westminster Hall, fin dalle 2 del mattino. Non ha voluto favori, né aiuti per saltare la fila: ha rispettato la coda chilometrica come tutti gli altri per raggiungere il feretro della sovrana (ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA, LO SPECIALE - LA DIRETTA).