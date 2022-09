8/8 ©Getty

Della Regina Madre celebre è stata la passione per i drink. È questa la ragione per cui, tra i corridoi di Buckingham Palace, per anni ha circolato la voce secondo cui il segreto della longevità della famiglia britannica sarebbe stato riconducibile proprio al consumo “costante, ma non eccessivo”, di alcol durante la giornata

