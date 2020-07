11/28 ©LaPresse

Paolo Volponi ha vinto per due volte il premio Strega. Nel 1965 a ottenere il riconoscimento è la storia del contadino marchigiano Anteo Crocioni in "La macchina mondiale" (Garzanti), mentre nel 1991 lo scrittore ha replicato con "La strada per Roma" (Einaudi)

A Guccini la targa ricordo Paolo Volponi