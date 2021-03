Il vero “Gigante cieco” è stata la critica: ecco perché Carlo Cassola andrebbe riscoperto

IL LIBRO DELLA SETTIMANA Minimum Fax riporta in libreria un'analisi del grande scrittore sui pericoli dell'incubo atomico scritta negli anni Settanta che ci racconta anche molto della sua opera e del rapporto con il suo tempo Condividi:

Ci sono libri che sono importanti per ciò che rievocano più che per ciò che sono in grado di dirci, e Il “Gigante cieco” di Carlo Cassola è uno di questi. Nella bandella della nuova edizione (pp. 161, euro 13), Minimum fax ricorda che è uscito nel 1976, al tempo dell’incubo atomico, spiega che è “un discorso accorato sulla necessità di una rivoluzione culturale” e aggiunge che “ci appare ancora esplosivo e spaventosamente attuale”. Tutto condivisibile o quasi, perché forse, su quest’ultimo punto, si può essere in disaccordo. Se è vero infatti, come ricorda Matteo Nucci nella postfazione, che l'immagine di questo gigante cieco (l’umanità) che cammina inconsapevole sull’orlo dell’abisso è di grande impatto, l’analisi che fa seguire Cassola sembra invece soffrire del clima ideologico in cui è stata scritta. Clima che Cassola ha sempre avversato e subìto ma che comunque si avverte, nettissimo, nella lettura. Ed è proprio questa percezione, che si sente quasi a fior di pelle, a rendere il saggio singolare: perché in grado di rievocare, sebbene in filigrana, la vita di Cassola e soprattutto la sua estraneità alle mode e alle ideologie.

Un crudele epiteto approfondimento "Per scrivere bene basta fare l'anatra": il podcast sui libri Ancora oggi, quando si parla di Cassola, che è uno degli scrittori più letti e apprezzati del nostro dopoguerra, il primo, inarrestabile, istinto è legarlo subito a quel soprannome crudele, “Liala della letteratura”, affibbiato ormai quasi sessant’anni fa dal Gruppo ‘63. Un epiteto, in realtà, che è stato solo l’ultimo di un'infinita serie di attacchi subiti sin dai suoi esordi letterari e condensati tra gli altri nella voce di Pier Paolo Pasolini durante la presentazione al Premio Strega della Ragazza di Bube. Era il 1960 e - come ricorda Fabio Stassi nella levigata e dettagliata introduzione a questa nuova edizione - fu lui, Pasolini appunto, a leggere una poesia dal titolo eloquente (“In morte del realismo”) in cui attaccò il "neo-purista" Cassola, in quanto alfiere della “reazione stilistica” che “ora livella ogni cosa”, con l’intento di “restaurare la lingua” per “ridurla al grigiore dello stato”.