Introduzione

Quali sono i Paesi più sicuri in cui viaggiare nel 2025? E quali quelli con più rischi? Forbes ha provato a dare una risposta a queste domande, analizzando la Risk Map elaborata ogni anno da International SOS (azienda leader nei servizi di gestione della sicurezza e dei rischi per la salute). La mappa, in un contesto internazionale sempre più imprevedibile e ricco di eventi critici (come le guerre in corso in Ucraina e tra Israele e Hamas), rappresenta uno strumento utile anche per i viaggiatori per orientarsi tra i rischi globali legati alla sicurezza, alla salute e al cambiamento climatico. Ecco i posti in cui è più sicuro andare e le mete più rischiose e da evitare