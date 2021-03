Romanzi, saggi, classici, novità: i consigli di lettura di Sky TG24

Antonella Lattanzi ha da poco firmato "Questo giorno che incombe" (HarperCollins), un romanzo ispirato a una storia vera che ruota attorno alla scomparsa di una bambina. La scrittrice e sceneggiatrice consiglia tre libri in grado di indagare il nostro rapporto con la realtà: “A sangue freddo” di Truman Capote (Garzanti), “Madame Bovary” di Gustave Flaubert (Feltrinelli) e “La città dei vivi” di Nicola Lagioia (Einaudi)

Lattanzi: "L’amore in sé non basta. Per poter stare insieme serve molto altro"