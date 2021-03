Il dolore di una crescita si può raccontare anche con ironia

Il bambino si chiama Jacopo e alla prima riga del romanzo si affaccia vestito da Hitler, costretto a festeggiare il Carnevale all’autogrill a Capodimonte con una finta copia del "Mein Kampf" appoggiata su un tavolino a forma di spicchio di pizza.

Che la sua sia un'educazione sentimentale fallimentare, il lettore fa presto a scoprirlo, e non è un caso che sia lo stesso Jacopo a confessare quasi subito che dei due genitori insieme ricorda soprattutto i litigi, lei che urla in italiano e lui in napoletano, due lingue differenti, come i mondi da cui provengono.

Il rione che sembra un blocco di cemento

“Tempesta madre” (Einaudi, pp.216, euro 17), l’ultimo romanzo di Gianni Solla, parte da qui, indagando le pieghe della crescita di questo bambino nel "Rione delle mosche", un quartiere popolato da palazzine che sbucano dal terreno come i megaliti di Stonehenge, anche se visto da lontano sembra un unico blocco di cemento.

Jacopo, quel bambino, ha una memoria prodigiosa, conosce tutti i tipi di meduse, scrive tutto quello che dice la madre bella e complicata, finendo subito per fare i conti con un infinito intreccio di traumi, di mancanze, di difetti. Questa crescita gli dà consapevolezza e profondità, certo, ma non è affatto detto che quella profondità sia sempre positiva, con buona pace della solita favoletta pedagogica che vuole che il trauma aiuti necessariamente, e che sia spesso formativo.