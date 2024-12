Italo si traveste da Astro Bot: la collaborazione con PlayStation

Cronaca

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Torino per prendere parte alla protesta organizzata da Cgil e Uil in occasione dello sciopero generale. Al corteo hanno aderito anche gli studenti universitari torinesi. Davanti alla stazione di Porta Nuova si sono verificati poi scontri tra forze dell'ordine e antagonisti che avevano partecipato allo 'spezzone sociale' del corteo. Bruciate in strada le foto della premier Meloni e un fantoccio raffigurante il ministro Salvini