Oroscopo del 17 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova giornata. Sarà speciale? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per vivere una nuova giornata: sarà positiva? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 17 dicembre.

ARIETE Luce positiva grazie a Giove. Plutone promette rinnovamento in amore, energia fisica eccezionale e entusiasmo al lavoro. Lettura appassionata e incostante per l'Ariete, spese natalizie efficaci con Mercurio favorevole. Buone prospettive finanziarie per i nati a marzo.

TORO Metà dicembre porta tranquillità per il vostro segno con Saturno e Luna favorevoli. In amore, evitate discussioni inutili; per i single, Urano offre emozioni. Sul lavoro, il Toro apprezza la lettura. Nella gestione del denaro, la Luna vi guida.

GEMELLI Le giornate sono influenzate da Mercurio e il Sole, ma presentano complessivamente soddisfazione. Amore intenso e profondo con la persona amata, adattandosi alle sue esigenze. Nel lavoro forte senso di sintesi e velocità.

CANCRO Dicembre porta soddisfazioni sociali e sentimentali per il Cancro. Nuovi amori e relazioni in crescita, il lavoro si evolve con Venere e la Luna come alleate. Regali pensati con cura grazie a Nettuno e la Luna. Buon mese per la terza decade.

LEONE Una giornata di luce e armonia con Mercurio e il Sole nel vostro segno. In amore, chiarite questioni con la persona amata. Nel lavoro, siete lettori esperti e sensibili. Attenzione alle spese, ma concedetevi piccoli piaceri.

VERGINE Oggi la Luna vi dona ottimismo e fortuna in tutte le aree della vita. Nuovi incontri amorosi sono all'orizzonte, non temete di aprirvi all'amore che arriva. Con Urano e la Luna favorevoli, potete fare regali speciali senza spendere troppo, soprattutto se nati nella prima e terza decade.

BILANCIA Transiti planetari favorevoli con piacevoli novità in arrivo. Sentimento e serenità guidano i vostri rapporti affettivi, non lasciatevi scalfire dalle provocazioni del partner. Grazie a Venere, saprete scegliere con cura i regali per le persone a voi vicine. Se siete nati a settembre, avete la strada spianata per investire con intelligenza.

SCORPIONE Il team Marte-Plutone vi darà noie familiari soprattiutto ai nati nella prima e terza decade. Transiti positivi invitano alla serenità. Posizione invidiabile per Scorpione, esplosivo sentimentalismo. Saturno favorisce le finanze.

SAGITTARIO Transito favorevole per Sagittario nati a dicembre, dinamici e desiderosi di viaggiare lontano. Amore saggio e convincente con Venere, opportunità per nuove relazioni dal 26 novembre al 4 dicembre. La comunicazione è persuasiva, attenzione alle spese.

CAPRICORNO La giornata inizia serena e produttiva per i Capricorno. In amore, i single potrebbero vivere colpi di fulmine, mentre le coppie godono di intese sentimentali. Sul lavoro, Saturno ispira l'ordine mentale, con Mercurio che stimola la creatività nelle finanze.

ACQUARIO Il Sole e Mercurio si trovano in posizione favorevole, mentre Marte può portare tensioni familiari per i nati nella prima decade. Il senso dell'umorismo vi aiuterà a gestire situazioni complesse. Le amicizie saranno particolarmente importanti, soprattutto per coloro nati tra il 3 e il 10 febbraio.

PESCI Giornata tranquilla con Luna e Urano a favore; se nati in febbraio, amore e fortuna saranno al top. Attenzione ai regali, ascoltate Saturno se nati a marzo e moderate le spese.