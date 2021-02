Lagioia: “Roma è una città ninfomane in cui tutto è già successo”

La città così grande che non si capisce dove va a finire

Ora uno si aspetta che una delle prime domande da fare a uno scrittore sia come si fa a descrivere una città come Roma e che una delle prime risposte sia che no, che Roma proprio non si può raccontare, che nessuno ha l'interpretazione autentica di una città troppo grande e complessa perché si possa avere la chiave che apra ogni porta. E infatti così accade. Lagioia ricorda così "due non romani che arrivano a Roma e che trovano due città completamente diverse: uno si chiama Federico Fellini e l’altro si chiama Pier Paolo Pasolini"; ricorda ancora come il primo giri la Dolce Vita e il secondo firmi invece Accattone, due film che, a parte la condivisione teorica di uno stesso spazio fisico, non hanno nulla che fare l'uno con l'altro; e questo - spiega - perché la città è così estesa che proprio non si capisce dove finisca: tu superi il raccordo anulare, trovi pascoli e campi, dici 'ecco è finita' e però poi, dopo qualche cinghiale, rispuntano ancora case e quartieri. Siamo ancora a Roma, osserva, non ne siamo usciti, da Roma fatichi a distaccarti, diciamo che ha un carattere un po' ninfomane.

Roma e Torino

Una città ninfomane, dice quindi Lagioia, mentre un'altra scrittrice, Letizia Muratori, nel nuovo numero di "The Passenger" aggiunge che è una città che non conosce e che quasi disprezza l’etichetta. E qui Lagioia sorride, ci pensa un attimo e poi dice che sì, che è molto interessante, che lui in questi anni è stato soprattutto a Roma e a Torino e che rispetto a ciò che si dice (e a ciò che non si dice) hanno delle caratteristiche opposte: "A Torino - dice lui che dal 2017 guida il Salone del libro - tutti sanno ma nessuno parla, quindi Torino è una città molto più omertosa di quanto possa sembrare". Certo, aggiunge, in Sicilia si chiama omertà e magari a Torino si chiama riserbo, ma poco cambia.

A Roma invece tutti parlano ma nessuno capisce mai un bel niente di quel che succede in città perché il chiasso copre ogni cosa. "Quindi è come se Roma fosse l'inspiegabile alla luce del sole, mentre, che ne so, una città come Torino è invece il comprensibile al buio. Non so quale karma dovessi scontare - osserva - per ritrovarmi in due città così diametralmente opposte".