"Le verità della scrittura": il podcast con Comencini, De Carlo, Lagioia, Pennacchi, Petri

Il nuovo appuntamento della serie "Tra le righe" di Sky TG24 è dedicata al rapporto con la realtà nella letteratura e nella narrativa. IN FONDO ALL'ARTICOLO TUTTI I LINK PER ASCOLTARE LA PUNTATA

"Come diceva Flannery O' Connor, uno scrittore ha bisogno di quel pizzico di stupidità per far sì che possa far diventare letteratura un camion che si allontana sollevando un gran polverone". Romana Petri ripesca dalla libreria una delle grandi voci del Novecento americano per raccontare il rapporto tra finzione e realtà nella scrittura.

"Non c’è mai mescolanza tra realtà e letteratura ma sempre addizione - dice durante l'ultima puntata del podcast Tra le righe - A volte la realtà è troppo povera, e dunque la letteratura la arricchisce, altre volte la letteratura è troppo povera, e allora la realtà aggiunge".

Insieme a Romana Petri, gli ospiti dell'approfondimento della nuova puntata sono Cristina Comencini, Andrea De Carlo, Nicola Lagioia, Antonio Pennacchi.