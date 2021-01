15/15

È una vera e propria indagine editoriale quella che percorre Gabriele Sabatini in "Numeri uno", saggio sfornato da poco da Minimum Fax: se siete lettori forti, e se amate il Novecento italiano, questo libro fa senz'altro per voi. Se vi chiedete invece in quali condizioni si trova oggi, in Italia, il libero pensiero, non perdetevi il pamphlet "Non è un Paese per laici" di Vittorio Alberti (Bollati Boringhieri)

