Ezio Mauro: “Quella italiana è una sinistra senza nome, i suoi mali nascono un secolo fa”

INCIPIT - In un saggio Feltrinelli l'ex direttore di Repubblica ripercorre la storia del congresso di Livorno che provocò la più grave lacerazione della sinistra italiana. E a Sky TG24 racconta le conseguenze di "un vizio che porta a predicare la fraternità e la solidarietà salvo poi a non praticarla nella vita concreta del partito"

“Quella italiana è una sinistra senza nome, perché i due nomi che l’hanno per anni definita nella sua storia centenaria sono durati uno troppo a lungo (comunismo) e l'altro troppo poco (socialismo)”. Ezio Mauro parte da qui per spiegare la rilevanza del congresso più lacerante della sinistra italiana, quello che a Livorno nel gennaio del 1921 porta alla nascita del Partito comunista d'Italia. A quel congresso e alle sue conseguenze è dedicato il suo ultimo libro, La dannazione, arrivato in libreria per Feltrinelli proprio a ridosso dell'anniversario.

"Questa unicità tutta italiana - racconta a Incipit, la rubrica dei libri di Sky TG24 - nasce dal settarismo della nostra sinistra, e in particolare da quel vizio che porta a predicare la fraternità e la solidarietà salvo poi a non praticarla nella vita quotidiana del partito, trasformando il proprio compagno nel peggior nemico".