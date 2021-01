Quale ruolo hanno le sensazioni nel racconto di una storia? Lo abbiamo chiesto nell'ultima puntata di "Tra le righe" a cinque scrittori, tra cui Dacia Maraini, e all'anglista Daniela Ciani Forza. IN FONDO ALL'ARTICOLO TUTTI I LINK PER ASCOLTARE LA PUNTATA

"La mia seconda nipotina, quando aveva tre anni, mi prese la mano mentre ero in cucina e tagliavo delle cipolle, si avvicinò e mi disse: 'Nonna odora la tua puzza'. È una delle frasi più belle che mi ha detto". La scrittrice Simonetta Agnello Hornby pesca uno dei suoi ricordi più personali per raccontare l’importanza di odori e sapori, nella vita così come nella narrativa e nella letteratura.

"Abbiamo i sensi per conoscere il mondo e per comunicare con gli altri, anche se spesso ne abbiamo paura", dice nella nuova puntata di "Tra le righe", il podcast di Sky TG24 dedicato ai libri.

E proprio ai sensi e alle sensazioni nella scrittura è dedicata il nuovo appuntamento della nostra serie. Oltre ad Agnello Hornby, gli ospiti sono Silvia Avallone, Antonio Manzini, Dacia Maraini e l’anglista Daniela Ciani Forza.