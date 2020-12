CONSIGLI DI LETTURA La scrittrice torna in libreria con "La notte si avvicina", un romanzo ambientato in un paese immaginario alle prese con un'epidemia. E a Sky TG24 racconta: "Scegliere di ambientare una storia in una piccola comunità dove il tempo apparentemente non scorre può aiutare a restituirci la nostra stessa immagine"

"Il 2008 è stato l'anno della grande crisi economica e, al tempo stesso, quello in cui in Italia si inizia a diffondere Facebook: uno strumento pregevole e spesso amabile certo, ma anche in grado di immobilizzarci in un presente eterno e in un concetto di realtà molto diverso da quello che avevamo prima. Volevo raccontare anche questo". Così Loredana Lipperini spiega a Sky TG24 come è nato il suo ultimo romanzo, La notte si avvicina, pubblicato da Bompiani e ambientato proprio nel 2008 in un paese marchigiano immaginario incastonato ai piedi delle montagne e colpito da una nuova peste. "Durante questa pandemia i borghi italiani sono stati spesso lodati anche se in realtà spesso vivono nell'abbandono - dice Lipperini durante la rubrica dei 'Consigli di lettura' - Eppure non esistono innocenti: come la letteratura gotica ci insegna, i borghi possono essere il luogo privilegiato per indagare quello che marcisce nel nostro spirito".