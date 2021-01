Disperanza: storia di una parola desueta che sembra incredibilmente contemporanea

Questo libro nasce da una parola, asciutta e antica secoli: disperanza. Attenzione, disperanza non vuol dire disperazione anche se è stato a lungo un suo sinonimo. Ha un significato più tenue ma cronico, qualcosa che, “insopportabilmente, diventa sopportabile per lunghi periodi, uno status che può rimanere appiccicato anche per vite intere”. La descrive così Giulio Cavalli in un libro appunto uscito qualche settimana fa per i tipi di Fandango e intitolato appunto "Disperanza" (pp.116, euro 12): “Là dove la disperazione sgorga in strepiti e lacrime, la disperanza rimane sottesa, a mezz’aria, fissata in una bocca socchiusa; là dove la disperazione mostra drammatiche risoluzioni, la disperanza ha già deciso di restare in quella sensazione diffusa che fa più male, flebilmente ma più a lungo, di qualsiasi gesto estremo”. Ed è attorno a questa parola che Cavalli scrive centosedici pagine dense in cui parla della speranza e della sua perdita, di depressione e di vergogna, di ferite e di fragilità.