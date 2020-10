16/16

Per gli appassionati di gialli, da non perdere “Il metodo del dottor Fonseca” di Andrea Vitali. Al centro, un omicidio con un colpevole designato, un ispettore riesumato da un lavoro di ufficio routinario, una cittadina sperduta della quale i più non conoscono neanche il nome

Un giallo in provincia di un signor scrittore: Vitali è tornato con una delle sue storie