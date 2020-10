Carofiglio a Sky TG24: “La gentilezza è il più potente strumento per affrontare conflitti”

CONSIGLI DI LETTURA Lo scrittore torna in libreria con un manuale di istruzioni per l'uso delle parole. E durante la rubrica Instagram dice: "La gentilezza può essere intesa anche come una virtù marziale che implica non ragionare in chiave di distruzione dell'avversario ma provare a ricercare un punto di cooperazione"

Partiamo dalla premessa: "Il conflitto è una parte inevitabile delle nostre vite, individuali e collettive. Non possiamo scegliere se frequentarlo o meno: è lui che decide di frequentare noi quotidianamente. Allora, uno può cercare di rimuoverlo, e in questo modo condannarsi a un'esistenza piena di frustrazione; può decidere di affrontarlo in modo grossolano e aggressivo, come troppo spesso accade. Oppure, può scegliere anche un'altra opzione: la gentilezza". E' da qui che prende le mosse Gianrico Carofiglio per raccontare a Sky TG24 il suo ultimo libro, intitolato appunto "Della gentilezza e del coraggio" (Feltrinelli, pp. 120, euro 14).