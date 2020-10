"La fantasia è un motore fondamentale"

Un'Italia bellissima, racconta De Carlo, stretta però dalla morsa dell'improvvisazione e alla ricerca di un riscatto sociale. Inevitabile parlare di sogni, e non solo per il titolo del suo ultimo romanzo: "Sono diventati rari - dice De Carlo - e questa è una perdita enorme: quando i sognatori non ci sono più, le società si appiattiscono su se stesse. La fantasia è un motore fondamentale, l'invenzione umana nasce proprio da lì, è una parte decisiva della nostra natura, ma che si azzera quando una comunità pensa di avere tutto quello di cui ha bisogno". De Carlo, però, non è pessimista: "Non so dove siano andati i sogni, eppure non credo siano spariti dal nostro orizzonte. Ci vuole solo la forza e l'immaginazione di tirarli fuori e di coltivarli perché è da qui che nascono le utopie".