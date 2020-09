Andrea Vitali: "Un buon giallista fa come Pollicino, ma al posto del pane lascia indizi"

CONSIGLI DI LETTURA Lo scrittore di Bellano torna in libreria con un romanzo ("Il metodo del dottor Fonseca") ambientato in una comunità immaginaria. E durante la rubrica di Sky TG24 dice: "I sogni hanno spesso un valore decisivo, non solo nelle storie"

"Se non proprio come Pollicino, ci siamo quasi". Così Andrea Vitali racconta a Sky TG24 il criterio d'indagine del protagonista del suo ultimo libro ("Il metodo del dottor Fonseca", da qualche giorno in libreria per Einaudi). Un romanzo che ruota attorno a un omicidio che sembra risolto in partenza, con un colpevole già designato. Pare una formalità, ma in realtà il caso si rivelerà assai più complesso di quanto si possa a prima vista immaginare e a sbrogliarne i fili penserà un ispettore riesumato da un lavoro di ufficio routinario che, anche grazie al "metodo Pollicino", verrà a capo di una storia frastagliata ( leggi la recensione).

Questo metodo - spiega Vitali durante i 'Consigli di lettura' (qui le puntate precedenti) - si rivela utile non solo nella vicenda del romanzo ma in generale nella costruzione di una storia. "Pur non essendo un noirista, di tanto in tanto mi capita di investigare questi piccoli misteri di provincia. E, come mi è già accaduto in un'altra occasione, faccio fare ai miei personaggi la stessa cosa che faceva il personaggio di Perrault, sostituendo però alle molliche di pane delle tracce a prima vista abbastanza fumose ma che in realtà si rivelano decisive".