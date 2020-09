Imbastisce così un’indagine collaudata, densa di ricerche e di pazienza, in cui servono appostamenti e cazzotti, ma soprattutto occorre “fare come Pollicino”, “sostituendo alle molliche di pane qualcos’altro”.

Sembra un omicidio già risolto, uno di quelli in cui un ispettore del dipartimento centrale deve andare per una formalità, e non è un caso che venga spedito un agente (che è poi la voce narrante di questa storia), ripescato dopo essere stato punito per aver usato impropriamente l’arma in dotazione durante una retata. “Hai tre giorni di tempo” gli dice il capo, “facci fare bella figura” e “non portare armi". Stop.

Dubbi, indizi e quei magistrali bozzetti

approfondimento

Vitali è come sempre abilissimo nel disvelamento graduale di indizi, nella rivelazione di dettagli, nella descrizione di personaggi; e - a proposito di personaggi - si conferma magistrale in certi bozzetti, come quando si imbatte nella guardia distrettuale, raccontando che “apparteneva a una categoria di essere umani di cui conoscevo bene i meccanismi mentali. Individui semplici, prevedibili, spesso incoscienti della cattiveria che sono in grado di esprimere; convinti di essere onnipotenti perché investiti di un incarico ufficiale; invincibili quando pascolano sul proprio territorio. Il tipo di persona che va bandita”.

Il suo racconto si dipana in poco meno di duecento pagine: lineare, collaudato, incalzante quanto basta. E, come accade quasi sempre nei suoi libri, non delude chi ne segue l’evoluzione. “Tutto bene”, dice il protagonista alla fine del libro. E a quel “tutto bene”, a fine lettura, non può che accodarsi anche il lettore.