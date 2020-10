Valeria Parrella a Sky TG24: "Quarant'anni sono un'età d'oro"

I CONSIGLI DI LETTURA La scrittrice torna in libreria con "Quel tipo di donna", una storia di un viaggio (e di un'amicizia) ambientatata lungo le strade della Turchia. E a Sky TG24 dice: "Con la maturità la maggior parte delle persone impara a fare il passo della lunghezza giusta. È lì che ci si sente in equilibrio. Ed è quest'età che permette di far affiorare un nucleo duro dall'adolescenza di ognuno di noi"

"L'amore è viziato da molte cose: dalla gelosia, dall'usura del tempo, dal sesso, dai corpi; l'amicizia viene prima di questa fase ed elude tutti questi comportamenti che noi riconosciamo negli innamorati e che in qualche modo viziano l'amore". Così Valeria Parrella racconta “Quel tipo di donna”, la storia di un’amicizia durante un viaggio in Turchia, in libreria da qualche giorno per HarperCollins. Protagoniste quattro donne, che per Parrella sono appunto “quel tipo di donna”, quelle cresciute con l’esempio di altre che hanno combattuto, amato e vissuto prima di loro e che non "hanno mai messo la tovaglietta sotto il piatto perché c’è sempre stato altro da fare".