Cristina Comencini: “Per millenni le donne si sono sentite rivali ma oggi non è più così”

"Da quando c'è la letteratura, e da quando ci sono i racconti, le donne sono sempre state rivali per un uomo. E' accaduto per millenni. Oggi credo però che qualcosa stia cambiando: l'amore e le relazioni sono in continua costruzione perché le donne hanno iniziato a parlarsi, stabilendo così un'identità comune e non considerandosi più separate e rivali". A dirlo durante la rubrica dei 'Consigli di lettura' (qui le puntate precedenti) è la scrittrice e regista Cristina Comencini, da poco tornata in libreria con un nuovo romanzo pubblicato da Einaudi.