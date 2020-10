Lagioia: "La letteratura prova a ricondurre all'umano anche le cose più terribili"

I CONSIGLI DI LETTURA Lo scrittore torna in libreria con "La città dei vivi" in cui racconta l'omicidio Varani. E durante la rubrica Instagram dice: "Roma è una città in cui il sentimento di libertà che la domina si traduce anche in un senso di indulgenza plenaria perenne e dove bellezza e sfacelo si mescolano fino a diventare indistinguibili"

"La letteratura tenta di comprendere anche le cose più terribili"

"Manuel Foffo e Marco Prato sanno di aver commesso un omicidio ma sono incapaci di interiorizzarlo", racconta durante la rubrica Instagram dei 'Consigli di lettura' (qui le puntate precedenti). "A un certo punto, durante gli interrogatori, sembra quasi chiedano ai loro accusatori di spiegare cosa loro stessi hanno fatto. Compiono due atti abnormi, ma restano due esseri umani. Ecco, in fondo, la letteratura cerca di fare questo: non tanto giudicare, per quello bastano i magistrati, piuttosto tentare di comprendere e di ricondurre anche le cose più terribili all'umano".

Roma, "la città dei vivi"

Sullo sfondo, Roma, "la città dei vivi" appunto, "traboccante di vita e però al tempo stesso invivibile, in cui il sopra e il sotto, il giorno e la notte si confondono continuamente. E soprattutto una città in cui il sentimento di libertà che la domina si traduce in un senso di indulgenza plenaria perenne". "Questa libertà - conclude Lagioia - è inebriante ma al contempo è tossica perché contribuisce alla deriva della città. Bellezza e sfacelo, a Roma, si mescolano fino a diventare indistinguibili".