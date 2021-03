Giulia Caminito: “Scrivere significa anche riempire di parole nuove i luoghi comuni”

La scrittrice torna in libreria con un nuovo romanzo intitolato "L'acqua del lago non è mai dolce", pubblicato da Bompiani. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dice: "I personaggi non devono essere completamente chiari e cristallini. Omettere è uno dei compiti della scrittura" Condividi:

È tutto un romanzo di cose e di sottrazioni, questo di Giulia Caminito. Si intitola "L'acqua del lago non è mai dolce", l'ha pubblicato Bompiani e racconta la storia di una ragazza, Gaia, cresciuta negli anni Duemila, dentro una vita povera e durissima, con una madre fiera e determinata, un padre disabile, tre fratelli (due sono gemelli) e con pochi, pochissimi oggetti. "La posizione di Gaia, nella sua vita, è stata sempre quella del non avere", racconta Caminito durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24. Per questo la madre di Gaia non rientra mai a casa a mani vuote, perché, dice, "quello che non serve più agli altri a noi serve di sicuro". Ed è ancora per questo che le punizioni nell'infanzia e nell'adolescenza di Gaia passano per le cose e soprattutto per la loro assenza, con sua madre che raramente dà schiaffi o calci, preferendo invece sottrarre qualcosa: la cena, i pochi giochi, la merenda o l’astuccio.

Il romanzo di Giulia Caminito racconta questa crescita e descrive questa realtà fatta di pochi oggetti e di molte sottrazioni, in un paese (Anguillara Sabazia) dove, come del resto in tutti i paesi, è "necessario identificarsi prima di pretendere attenzione, perché si esiste quando gli altri hanno capito con certezza chi sei, quando rendi chiaro da che famiglia provieni, quali sono i tuoi terreni, le case le ville gli appartamenti". "La domanda è sempre di chi sei figlio, il che vuol dire inevitabilmente chiedere se appartieni o no realmente a quel paese", racconta Caminito, cresciuta anche lei in provincia, anche lei ad Anguillara, anche se in una famiglia borghese molto diversa da quella della sua protagonista.