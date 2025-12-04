Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 4 dicembre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 4 dicembre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 4 dicembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 4 dicembre 2025:
- Bari: 26 - 22 - 27 - 17 - 55
- Cagliari: 81 - 48 - 47 - 57 - 34
- Firenze: 35 - 45 - 39 - 40 - 81
- Genova: 36 - 50 - 79 - 60 - 20
- Milano: 34 - 12 - 24 - 48 - 29
- Napoli: 18 - 72 - 23 - 4 - 64
- Palermo: 53 - 81 - 49 - 1 - 17
- Roma: 90 - 56 - 62 - 83 - 8
- Torino: 45 - 75 - 43 - 85 - 23
- Venezia: 26 - 6 - 75 - 11 - 59
- Nazionale: 52 - 40 - 44 - 65 - 16
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di giovedì 4 dicembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 4 dicembre sono:
6 - 12 - 18 - 22 - 26 - 27 - 34 - 35 - 36 - 39 - 45 - 47 - 48 - 50 - 53 - 56 - 72 - 75 - 81 - 90
Numero oro: 26
Doppio oro: 26 - 22
Extra: 1 - 4 - 11 - 17 - 23 - 24 - 40 - 43 - 49 - 57 - 60 - 62 - 79 - 83 - 85
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 4 dicembre
Ecco i numeri estratti il 4 dicembre 2025:
La combinazione vincente è: 12 - 30 - 45 - 48 - 59 - 60
Il numero Jolly è: 40
Il numero Superstar è: 90
Jackpot del Superenalotto del 4-12-2025: 86.500.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 5-12-2025: 87.100.000 euro
Superenalotto: le quote
Vincite SuperEnalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 4 totalizzano Euro: 42.840,39
- Punti 4: 464 totalizzano Euro: 375,54
- Punti 3: 19.061 totalizzano Euro: 27,55
- Punti 2: 293.215 totalizzano Euro: 5,56
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 37.554,00
- Punti 3SS: 195 totalizzano Euro: 2.755,00
- Punti 2SS: 2.602 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 16.323 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 38.102 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 99 totalizzano Euro: 4.950,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.959 totalizzano Euro: 44.877,00
Vincite WinBox 1: 2.126 totalizzano Euro: 53.150,00
Vincite WinBox 2: 240.563 totalizzano Euro: 488.710,00
Totale vincite Seconda Chance: 15.058
Totale vincite WinBox: 242.689
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 5 dicembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 141 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 128 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 118 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 117 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 114 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 111 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 97 estrazioni)
- Napoli 33 (manca da 92 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 91 estrazioni)
- Venezia 71 (manca da 86 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 97 estrazioni) - 46 (da 91) - 56 (da 56)
- Cagliari 8 (manca da 118 estrazioni) - 19 (da 79) - 72 (da 75)
- Firenze 42 (manca da 128 estrazioni) - 65 e 63 (da 64) - 37 (da 52)
- Genova 73 (manca da 84 estrazioni) - 52 (da 70) - 30 (da 62)
- Milano 89 (manca da 68 estrazioni) - 73 (da 60) - 50 (da 57)
- Napoli 33 (manca da 92 estrazioni) - 58 (da 81) - 37 (da 64)
- Palermo 16 (manca da 62 estrazioni) - 5 (da 60) - 36 (da 52)
- Roma 63 (manca da 114 estrazioni) - 6 (da 65) - 70 e 51 (da 61)
- Torino 88 (manca da 80 estrazioni) - 89 (da 79) - 57 (da 71)
- Venezia 71 (manca da 86 estrazioni) - 44 (da 80) - 39 (da 62)
- Nazionale 82 (manca da 141 estrazioni) - 59 (da 117) - 35 (da 111)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 57 (da 60) - 64 (da 56) - 22 (da 55) - 34 (da 49) - 6 (da 41) - 41 e 11 (da 40)
