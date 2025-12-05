Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 5 dicembre: nessun 6 o 5+

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 5 dicembre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 4 dicembre
I numeri vincenti del Lotto del 5 dicembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 5 dicembre 2025:
- Bari: 68 - 16 - 65 - 18 - 61
- Cagliari: 18 - 58 - 83 - 8 - 86
- Firenze: 38 - 24 - 44 - 86 - 67
- Genova: 58 - 90 - 68 - 85 - 17
- Milano: 88 - 15 - 33 - 30 - 14
- Napoli: 87 - 22 - 67 - 89 - 64
- Palermo: 32 - 69 - 62 - 66 - 64
- Roma: 38 - 49 - 2 - 87 - 5
- Torino: 23 - 2 - 77 - 59 - 35
- Venezia: 25 - 90 - 28 - 45 - 74
- Nazionale: 84 - 88 - 55 - 10 - 15
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 5 dicembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 5 dicembre sono:
2 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 32 - 38 - 44 - 49 - 58 - 65 - 68 - 69 - 83 - 87 - 88 - 90
Numero oro: 68
Doppio oro: 68 - 16
Extra: 8 - 17 - 28 - 30 - 33 - 45 - 59 - 61 - 62 - 66 - 67 - 77 - 85 - 86 - 89
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 5 dicembre
Ecco i numeri estratti il 5 dicembre 2025:
La combinazione vincente è: 10 - 19 - 29 - 30 - 56 - 71
Il numero Jolly è: 76
Il numero Superstar è: 13
Jackpot del Superenalotto del 5-12-2025: 87.100.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 6-12-2025: 88.000.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Superenalotto: le quote
Vincite SuperEnalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 6 totalizzano Euro: 22.256,42
- Punti 4: 708 totalizzano Euro: 192,69
- Punti 3: 23.769 totalizzano Euro: 17,24
- Punti 2: 316.346 totalizzano Euro: 5,00
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 19.269,00
- Punti 3SS: 155 totalizzano Euro: 1.724,00
- Punti 2SS: 2.259 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 12.266 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 23.745 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 78 totalizzano Euro: 3.900,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 11.808 totalizzano Euro: 35.424,00
Vincite WinBox 1: 1.647 totalizzano Euro: 41.175,00
Vincite WinBox 2: 195.241 totalizzano Euro: 397.038,00
Totale vincite Seconda Chance: 11.886
Totale vincite WinBox: 196.888
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 6 dicembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 142 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 129 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 118 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 115 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 112 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 98 estrazioni)
- Napoli 33 (manca da 93 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 92 estrazioni)
- Venezia 71 (manca da 87 estrazioni)
- Genova 73 (manca da 85 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 98 estrazioni) - 46 (da 92) - 56 (da 57)
- Cagliari 19 (manca da 80 estrazioni) - 72 (da 76) - 2 (da 73)
- Firenze 42 (manca da 129 estrazioni) - 65 e 63 (da 65) - 37 (da 53)
- Genova 73 (manca da 85 estrazioni) - 52 (da 71) - 30 (da 63)
- Milano 89 (manca da 69 estrazioni) - 73 (da 61) - 50 (da 58)
- Napoli 33 (manca da 93 estrazioni) - 58 (da 82) - 37 (da 65)
- Palermo 16 (manca da 63 estrazioni) - 5 (da 61) - 36 (da 53)
- Roma 63 (manca da 115 estrazioni) - 6 (da 66) - 70 e 51 (da 62)
- Torino 88 (manca da 81 estrazioni) - 89 (da 80) - 57 (da 72)
- Venezia 71 (manca da 87 estrazioni) - 44 (da 81) - 39 (da 63)
- Nazionale 82 (manca da 142 estrazioni) - 59 (da 118) - 35 (da 112)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 57 (da 61) - 64 (da 57) - 22 (da 56) - 34 (da 50) - 6 (da 42) - 41 e 11 (da 41)
Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record