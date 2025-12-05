Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 5 dicembre

La giornata si apre luminosa e vi sentite energici, sostenuti da un clima vivace e stimolante. In amore esprimete rispetto e passione, trovando una risposta intensa da chi vi è accanto. Nel lavoro agite con tempestività e determinazione, mentre la fortuna vi ispira generosità e piccoli gesti di condivisione.

