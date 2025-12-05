Natale 2025 a Verona, cosa fare: eventi da non perdere

Natale è alle porte e Verona si trasforma e si veste di luci e colori per dare vita alla magia delle Feste. L'ingresso della città scaligera è illuminato da centinaia di luci proseguendo per tutte le vie del centro storico, e arrivando nella centralissima Piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e la grande stella di Natale che poggia sulla piazza. Ecco gli appuntamenti a tema natalizio da non perdere.

I mercatini di Natale

Famoso per la sua atmosfera e gemellato con il Christkindlmarkt di Norimberga, torna per il diciassettesimo anno consecutivo il mercatino di Natale di Verona che si svolgerà dal 21 novembre al 28 dicembre nella suggestiva cornice di Piazza Bra in un'atmosfera fiabesca. Nelle caratteristiche casette in legno oltre 60 espositori propongono prodotti tipici tradizionali artigianali come addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e dolci natalizi.