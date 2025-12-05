Natale 2025 a Verona, cosa fare: eventi da non perdere

In questo periodo dell’anno Verona si veste di luci, colori e addobbi: dai tradizionali mercatini in piazza Bra ai Presepi dal mondo, gli appuntamenti per il mese di dicembre
Natale è alle porte e Verona si trasforma e si veste di luci e colori per dare vita alla magia delle Feste. L'ingresso della città scaligera è illuminato da centinaia di luci proseguendo per tutte le vie del centro storico, e arrivando nella centralissima Piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e la grande stella di Natale che poggia sulla piazza. Ecco gli appuntamenti a tema natalizio da non perdere.
I mercatini di Natale
Famoso per la sua atmosfera e gemellato con il Christkindlmarkt di Norimberga, torna per il diciassettesimo anno consecutivo il mercatino di Natale di Verona che si svolgerà dal 21 novembre al 28 dicembre nella suggestiva cornice di Piazza Bra in un'atmosfera fiabesca. Nelle caratteristiche casette in legno oltre 60 espositori propongono prodotti tipici tradizionali artigianali come addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e dolci natalizi.
Le bancarelle di Santa Lucia
Una delle tradizioni veronesi per eccellenza è legata alle bancarelle di Santa Lucia. Nella città scaligera, infatti, ancor più attesa di Babbo Natale è proprio la Santa che si celebra il 13 dicembre. Per l'occasione ogni anno Piazza Bra si riempie con le caratteristiche bancarelle ricche di dolci, artigianato idee regalo di ogni tipo. Vale la pena assaggiare le frolle di Santa Lucia.
Presepi dal mondo
Per chi passa da Verona nel periodo natalizio non può mancare una visita a Presepi dal mondo, suggestiva rassegna organizzata dalla Fondazione Verona per l’Arena: una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività. Le opere provengono da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo e proprio per questo la mostra offre un quadro artistico completo della tradizione presepista intercontinentale. La mostra si trova in Palazzo del Capitano, Cortile del Tribunale n.4, fino al 18 gennaio 2026 dalle 9. alle 20 tutti i giorni, festivi compresi.
Il concerto di Natale
Non manca la musica per un'atmosfera natalizia a tutti gli effetti. Lunedì 22 dicembre alle ore 20:45, il Cinema-Teatro Nuovo di San Michele ospiterà il tradizionale Concerto di Natale del Corpo Bandistico A. Boito, uno degli appuntamenti più attesi nel calendario culturale del quartiere. A dirigere la banda sarà il Maestro Francesco Perrone, la sua direzione saprà accompagnare il pubblico in un viaggio musicale che spazierà tra brani classici, melodie tradizionali natalizie e arrangiamenti moderni capaci di emozionare tutte le età. L’evento è a ingresso gratuito.
La pista di pattinaggio sul ghiaccio
Spazio anche allo svago per adulti e bambini. Quest'anno lo Sports Center Verona si prepara a vivere la magia del Natale con una nuova divertente attrazione: una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico che resterà aperta fino al 17 febbraio 2026 in un’atmosfera magica e suggestiva. La pista è accessibile dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 21, il venerdì fino alle 23, il sabato dalle 10.30 alle 23. Domenica e festivi dalle 10.30 alle 21.
Approfondimento
Natale 2025, cosa fare a Firenze: gli eventi in programma
Mercatini di Natale 2025, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento
Il più antico è a Bolzano, in Alto Adige, mentre il più suggestivo a Candelara, nelle Marche. Decine, lungo tutta la Penisola, i mercatini natalizi che dalla fine di novembre ai primi giorni di gennaio animano le strade e le piazze di borghi e città italiane. Dalla Valle d'Aosta alla Campania, i comuni si riempiono di luci e bancarella con tante idee regalo e una moltitudine di prodotti enogastronomici