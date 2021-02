Alicia Giménez-Bartlett: “Non si può raccontare tutto. Serve affidarsi anche al lettore”

"Di tanto in tanto una vecchia amica deve raccontare come è stata la sua vita, la sua famiglia, i suoi amori". Alicia Giménez-Bartlett spiega così, a Sky TG24, come è nato il suo ultimo romanzo, ed è forse pleonastico sottolineare che la vecchia amica in questione si chiami Petra Delicado, che di professione faccia l'ispettrice di polizia e che sia la protagonista di dodici dei suoi romanzi. Tredici, a dire il vero, considerando quest'ultimo, l'autobiografia pubblicata da Sellerio in cui quel personaggio immaginario si racconta (Autobiografia di Petra Delicado, traduzione di Maria Nicola, pp. 464, euro 15).

È anche grazie a Petra che Giménez-Bartlett è stata tradotta in quindici paesi, scalando le classifiche dei libri più venduti in almeno quattro di questi (Francia, Germania, Stati Uniti e, appunto, Italia). Perciò sembra quasi inevitabile chiederle che rapporto abbia con il suo personaggio, e se nutra in qualche modo paura per la serialità: "Certo che ho paura - dice durante "Incipit", la nostra rubrica di libri - ed è una paura spaventosa e tremenda; fortunatamente, però, non scrivo solo romanzi con Petra. Così, di tanto in tanto, posso fuggire dal suo mondo. Con Petra siamo amiche, ma ogni tanto ci lasciamo: questo è importantissimo, come nel matrimonio".